الداخلية يخطف 3 نقاط ثمينة ويطيح بـ"أسوان" من الدوري الممتاز

نجح فريق الداخلية في البقاء ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على أسوان بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وودع أبناء الجنوب الدوري الممتاز رفقة غزل المحلة وكلاهما حصد 33 نقطة.

أما فريق الداخلية فبهذا الفوز رفع رصيده عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر ويضمن البقاء رسميًا في المسابقة الموسم المقبل.

أحداث الشوط الأول

فريق أسوان بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقة الثانية تصويبة من بلال السيد من خارج منطقة الجزاء لصالح أسوان لكنها ارتطمت بالدفاع.

فريق أسوان ظهر أيضًا في الدقيقة 12 بعد تصويبة من كاموني لاعب أسوان من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بثبات.

فريق الداخلية رد وسدد عبد العزيز السيد في الدقيقة 21 من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 25 تصويبة من عماد فتحي من يمين منطقة الجزاء لصالح أسوان لكن تصدى لها حارس مرمى الداخلية ثم شتتها كريم يحيى بصعوبة بالغة.

فريق الداخلية تمكن من التقدم في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية من فانوم ألفريد من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية مرت من الجميع لتصل إلى عبد الرحمن البانوبي على القائم البعيد ليسدد الكرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق سجل الهدف الثاني بعد كرة عرضية من عبد الرحمن البانوبي مرت من الجميع لتصل إلى فانوم ألفريد الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة داخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان عن أحمد كاستيلو لكنها خرجت إلى رمية تماس.

في الدقيقة 55 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان عن طريق بلال السيد على رأس ديلسون كاموني الذي سدد كرة أعلى العارضة.

وتمكن محمد ناجي من تسجيل الهدف الأول لصالح أسوان في الدقيقة 57 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس المدافع الذي مررها إلى ديلسون كاموني ليمرر الكرة إلى محمد ناجي الذي ارتقى بشكل رائع وسجل الكرة في الشباك.

وجاء التعادل في الدقيقة 60 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان من الطرف الأيمن شتتها الدفاع لتصل إلى محمد مرسي الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

في الدقيقة 69 تصويبة من يمين منطقة الجزاء عن طريق ديلسون كاموني لاعب أسوان لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

فريق الداخلية ضغط بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 93 بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح الداخلية عن طريق محمد نجيب على رأس رشيد أحمد الذي مرر الكرة إلى البانوبي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 97 أنقذ عماد السيد مرماه من هدف مؤكد بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى عماد فتحي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الثواني الأخيرة نجح النيجيري رشيد أحمد في تسيجل الهدف الرابع لصالح الداخلية.