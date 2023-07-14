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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكري: قمة دول جوار السودان طوق إنقاذ للشعب ولتحقيق الأمن بالمنطقة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب في السودان، لاسيما وأن عدم استقرار الأوضاع يؤثر على أمن دول المنطقة بأكملها.

وقال شكري: قمة دول جوار السودان شديدة الأهمية، وتستهدف وقف نزيف الحرب في السودان، وحماية أهله من التداعيات المدمرة.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى حرص مصر على عدم انفراط عقد السودان وضياع أهله ومقدراته، والعودة مجددا لطاولة الحوار.

وقال المهندس طارق شكري: قمة دول جوار السودان، طوق إنقاذ للشعب السوداني، وتنطلق من الرغبة المصرية الصادقة، في صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن الدماء، والعمل كذلك وبجهد عربي وإقليمي مشترك لتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية، وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما إنها  جاءت انطلاقا، من الدور المحوري الاحتوائي للعمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري.

الحرب في السودان المهندس طارق شكري لجنة الإسكان بمجلس النواب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قمة دول جوار السودان

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