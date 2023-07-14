"الحب والصحة النفسية".. ما هي أهمية الرضا الزوجي وكيفية تحقيق الحياة الزوجية السعيدة؟

تعتبر السعادة الزوجية من أهم المفاهيم التي تساهم في بناء علاقة زوجية ناجحة ومستقرة، فالسعادة الزوجية تتعلق بشعور الزوجين بالرضا والارتياح العاطفي داخل العلاقة، والإحساس بالقرب والاتصال العميق مع شريك الحياة.

يعد استشعار السعادة الزوجية أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة النفسية للأفراد، حيث يعد الزواج علاقة مهمة تشمل التفاهم والمساندة والحب.

مفهوم السعادة الزوجية وأثرها على الصحة النفسية:

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن السعادة الزوجية هي حالة إيجابية يشعر بها الزوجان داخل العلاقة الزوجية، حيث إنها تتعلق بالقدرة على التفاهم والتعاون والتغلب على التحديات المشتركة، بالإضافة إلى توفير الدعم العاطفي والمشاركة المتبادلة بين الطرفين.

ولعل أحد أهم أثر السعادة الزوجية على الصحة النفسية هو تقديم شعور بالأمان والثبات العاطفي للزوجين، مما يساهم في تقليل مستويات التوتر والقلق.



أهمية الرضا الزوجي والارتباط العاطفي في الحفاظ على السعادة الزوجية:

يعتبر الرضا الزوجي والارتباط العاطفي من عوامل الحفاظ على السعادة الزوجية بشكل فعّال، فالرضا الزوجي يشير إلى قدرة الزوجين على قبول بعضهما البعض والتعايش مع الاختلافات والنقاط الضعف لديهما. بالإضافة إلى ذلك، الارتباط العاطفي يتعلق بالقرب العاطفي والروابط العميقة التي تتشكل بين الزوجين، حيث يشعر كل منهما بأهمية الآخر ويتعايش مع احتياجاته ورغباته.

أكدت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن السعادة الزوجية تحظى بتأثير إيجابي على صحة الزوجين وعلاقتهما بشكل عام، فعندما يكون الزوجان سعداء في حياتهما الزوجية، يشعرون بمستويات أعلى من الرضا الذاتي والثقة بالنفس.

كما أنهم يميلون نحو تجنب المشاكل الزوجية ويتعاملون بشكل أكثر إيجابية مع التحديات والصعوبات، بالإضافة إلى ذلك، تعزز السعادة الزوجية حياة الزوجين الاجتماعية والعاطفية باعتبارها تعزيزًا للرغبة في التواصل والمشاركة مع الشريك.

نوهت "عبد السلام" أن السعادة الزوجية عنصرًا حاسمًا في حياة الزوجين، حيث تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية لكل منهما، فعندما يتمتع الزوجان بسعادة متبادلة، يكونون قادرين على التعامل بشكل إيجابي مع التحديات والمشاكل وتعزيز روابطهم العاطفية.

لذا يجب أن يعمل الزوجان على بناء وتقوية الارتباط العاطفي وتعزيز الرضا الزوجي من خلال التفاهم والمساندة المتبادلة، وهذا سيساهم في بناء علاقة زوجية ناجحة وصحة نفسية جيدة للزوجين.