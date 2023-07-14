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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| "على الله الجمال" يكشف تعرض الرسول لمؤامرة قتله أثناء الهجرة (فيديو)

الشيخ على الله الجمال
الشيخ على الله الجمال

قال الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم قبل الهجرة تعرّض لمؤامرة كبرى فخططوا لقتله، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم وصف هذا العداء في سورة الأنفال بقوله تعالى “وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وأضاف “الجمال”، اليوم الجمعة، خلال برنامج “نبي الرحمة”، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ قريش اجتمعت في دار الندوة وخططوا لقتل النبي، ثم أشار أبو جهل إلى أن يجمعوا شابًا من كل قبيلة، فيتفرق دمه بين القبائل ويضربوه ضربة رجل واحد، مؤكدًا أن الله تعالى حمى نبيه لأن هذا من دلائل النبوة ومعجزاته صلى الله عليه وسلم لم يصبه أذى أو يتعرض للقتل.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الرحمة الهجرة ؤامرة قتل قريش

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