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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل صعقته الكهرباء خلال تجهيزات حفل زفاف بالدقهلية

جثه
جثه

لقى عامل مصرعه صعقًا بالكهربائي، خلال قيامة بتوصيل أنوار حفل زفاف داخل قرية شنيسة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى أجا المركزي ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية مع بلاغ تلقاه اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، من مستشفى أجا المركزى بوصول "أحمد محمد أبو المعاطى محمد، 25 عامًا، کهربانی ، ومقيم قرية كفر النجباء دائرة المركز، جثة هامدة إثر تعرضه لصعقة كهربانية. 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا  إلى موقعه البلاغ، وتبين من الفحص وسؤال والده “70  عامًا، بالمعاش”، قرر أنه حال قيام نجله بتوصيل الأنوار باحد المنازل بقرية شنيسة دائرة المركز، ابتهاجا بحفل عرس، تلامست يده باحد الأسلاك الكهربائية فصعقه التيار مما أدى إلى وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم /5238  لسنة  2023 إدارى مركز أجا، وجارى العرض على النيابة العامة .

كهربائي تيار كهربائي انوار كهربائيه حفل زفاف مركز أجا

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