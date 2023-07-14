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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يعود إلى الزمالك؟.. الجزيرة الإماراتى يعلن رحيل بن شرقى

بن شرقي
بن شرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي للجزيرة الإماراتي على موقع “تويتر”: “شكرا بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبو ظبي، وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم”.

بن شرقي شارك في 33 مباراة هذا الموسم مع الجزيرة الإماراتي، سجل 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.

وارتبط اسم اللاعب بالعودة مجددًا إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم هجوم الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يكشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي عن وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة.

الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي الزمالك الدورى المصرى الدوري الإماراتي

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