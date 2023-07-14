هل يعود إلى الزمالك؟.. الجزيرة الإماراتى يعلن رحيل بن شرقى

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي للجزيرة الإماراتي على موقع “تويتر”: “شكرا بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبو ظبي، وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم”.

بن شرقي شارك في 33 مباراة هذا الموسم مع الجزيرة الإماراتي، سجل 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.

وارتبط اسم اللاعب بالعودة مجددًا إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم هجوم الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يكشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي عن وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة.