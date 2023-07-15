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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هنيدى يقتبس فكرة بوستر فيلمه الجديد "مرعى البريمو" من "حمدالله ع السلامة"

البوسترين
البوسترين

انتهى منذ ايام قليلة الفنان الكوميدى محمد هنيدى من تصوير فيلمه الجديد مرعى البريمو، وظهرت البوسترات الرسيمة للعمل، حيث يخوض تجربة فنية جديدة ويقدم شخصية تاجر بطيخ، ومن المفترض عرض العمل خلال موسم الصيف السينمائي 2023، حيث أعلن عن موعد عرض الفيلم الموافق 3 أغسطس المقبل.

 

بوستر فيلم هنيدى المجمع

ظهر الفنان الكوميدى محمد هنيدى على بوستر فيلمه الجديد ومجموعة من الأبطال، منهم غادة عادل واحمد بدير ولطفى لبيب ومحمد محمود، يجلسون على عربية تحمل البطيخ فى صور جماعية.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، والفنانة غادة عادل، والنجم الكبير أحمد بدير، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، ومصطفى أبوسريع، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

 

أحداث فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعى البريمو، فى إطار كوميدي اجتماعي، حول مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه من خلال عمله العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة.

يسرا تكشف عن البوستر الرسمي لـ مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة - اليوم السابع

بوستر مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

فى المارثون الرمضانى الماضى 2023، ظهر بوستر مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة للنجمة الكبيرة يسرا، وهى وأبطال عملها، شيماء سيف وعنبه ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي، يقفون امام عربية وهو ما ظهر فى بوستر فيلم مرعى البريمو.

 

أحداث مسسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

تبدأ الأحداث في كندا بعلم سميحة وسماح وسامح بثروة والدهم جلال التي تنتظرهم في مصر، ويطلب منهم في وصيته العودة لمصر مرة أخرى والذهاب لوالدته وطلب أوراق ملكية الميراث وهو عبارة عن عقود ملكية أراض وعقارات قد تصل قيمتها الي 9 ملايين دولار، تقرر سميحة وأولادها الذهاب إلى مصر لاسترداد الميراث والعودة مرة أخرى لكندا ليحقق كل منهم أحلامه التي طال انتظارها، تبدأ حياة سميحة وأولادها تنقلب رأسا على عقب بعد حجز طيران شعبي وعشوائي وسط امتعاض من سامح وسماح، بينما تحاول سميحة أن تهدئ من عشوائية التجربة بشكل كوميدي.

 

بمجرد الوصول إلى مصر وركوب تاكسسي وعند الوصول إلى منزل “تيتا سوسو” في القاهرة تجد قد تبدلت حقائبها مع راكب آخر ولا تجد معها أموالا لتدفع حساب التاكسي، فتجد نفسها في مشكلة أمام سائق التاكسي.

 

أبطال 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، اوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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