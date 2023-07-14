بعد ضبط المتهم.. طعنات نافذة تُنهى حياة ربة منزل بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث التل الكبير في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد فؤاد، القبض علي المتهم بقتل طليقته داخل شقتها السكنية بدائرة المركز بعد هروبه من مكان الجريمة.

تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بالإسماعيلية

تحريات النقباء أحمد ياسر ومحمود عبدالفتاح وأحمد نصر وعادل المنفى معاونو مباحث التل الكبير، توصلت إلى هروب المتهم لدي أحد أقاربه بنطاق قرية فنارة التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد.

وبتقنين الإجراءات، نجحت مأمورية مكبرة في القبض علي المتهم وضبط سلاح الجريمة الجريمة المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما خلال الفترة الحالية.

بلاغ بالجريمة

وتلقى ضباط مباحث التل الكبير في الإسماعيلية، بلاغًا قبل أيام، بمقتل سيدة داخل شقتها بعدة طعنات علي يد طليقها بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير الي مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن المتهم سدد للمجني عليها عدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة ونقل الجثمان الي مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي، وانهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإرفاقه في أوراق القضية.