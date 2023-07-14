ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث مصرى: 80% من الشركات الكورية تعتمد على طلاب جامعة سول

عماد الكومي
عماد الكومي

 قال عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين في الحكومة الكورية، إنه فى عيد الطفل يقوم الكوريون بتصوير الأطفال أمام جامعة سول، لتحفيزهم على الالتحاق بالجامعة، مُشيرًا إلى أن 80% من الشركات يعتمدون على طلاب جامعة سول.

وأضاف "الكومي" خلال استضافته في أولى حلقات "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يركز بعد الماجستير على استكمال دراسته في كوريا. 

وأشار إلى أن كوريا من أكثر الثقافات التى تحترم الشعوب الأخرى، مُعربًا عن سعادته بالانتماء إلى صعيد مصر، وهو ما دفعه للمشاركة بالزى الصعيدى فى بعض المناسبات الكورية.

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد مشاركة مصر فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

"لوغاريتم" يفك شفرة باحث مصرى "صعيدى فى الجامعة الكورية"

أحمد فايق فى أولى حلقات "لوغاريتم": لا بد من بناء جسور المعرفة مع العالم

"حياة كريمة".. "إكسترا نيوز" ترصد أعمال التطوير بقرية قصر الباسل فى الفيوم

"حياة كريمة" تضىء قرية قصر الباسل بالفيوم

"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

بلعبة «التيك بول».. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

"النتيجة قريبة من توقعى".. خالد الصاوى يكشف عن توقعه لمباراة القمة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

مصر والسودان.. والعرب

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية