باحث مصرى: 80% من الشركات الكورية تعتمد على طلاب جامعة سول

قال عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين في الحكومة الكورية، إنه فى عيد الطفل يقوم الكوريون بتصوير الأطفال أمام جامعة سول، لتحفيزهم على الالتحاق بالجامعة، مُشيرًا إلى أن 80% من الشركات يعتمدون على طلاب جامعة سول.

وأضاف "الكومي" خلال استضافته في أولى حلقات "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يركز بعد الماجستير على استكمال دراسته في كوريا.

وأشار إلى أن كوريا من أكثر الثقافات التى تحترم الشعوب الأخرى، مُعربًا عن سعادته بالانتماء إلى صعيد مصر، وهو ما دفعه للمشاركة بالزى الصعيدى فى بعض المناسبات الكورية.