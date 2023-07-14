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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أم وأطفالها.. إصابة 5 أشخاص بالتسمم الغذائي في بني سويف

إصابة 5 أشخاص بالتسمم
إصابة 5 أشخاص بالتسمم

أصيبت أم و4 من أطفالها، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم فاكهة "العنب" داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بإصابة أم و4 من أطفالها نتيجة ادعاء إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم فاكهة «العنب» داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لدائرة مركز بني سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلتهم إلى أقرب مستشفى لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم الأم «سحر.ر.ع» 32 سنة، وأطفالها الأربعة «مصطفي.ش.س» 9 سنوات، و «عبد الرحمن» 5 سنوات، و«ريتاج» 3 سنوات، و«ايمان» 7 سنوات، وجميعهم مصابين بارتفاع في درجات الحرارة وقئ، جاري اسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.

الإستقبال والطوارئ الإسعاف بني سويف شرطة النجدة مستشفى بني سويف التخصصي

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