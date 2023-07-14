إصابة مستشار بمحكمة جنوب سيناء إثر انقلاب سيارته بطريق الفيوم

أصيب مستشار بمحكمة جنوب سيناء بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة على طريق “القاهرة - الفيوم”، قرب محطة مياه كوم أوشيم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “القاهرة- الفيوم” ووجود مصابين.

وتبين من الفحص إصابة “أحمد. م - 47 سنة” مستشار بمحكمة جنوب سيناء، ببعض الإصابات البسيطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، حيث قام المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب مكان الحادث، بعدما رفض النقل لأي مستشفى.

وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على طريق “مصر- الفيوم”، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.