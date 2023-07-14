قناة الناس| يسرى جبر: الإنسان لا يملك منع الخواطر الذهنية (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إنَّ الإنسان قد يخطر في باله خاطر في نفسه وذهنه، فعليه أن يعرض هذه الخواطر، قد يأتيه خاطر من قبل الله عز وجل ومن قبل الرسل ومن قبل الشرع الشريف، لافتًا إلى أن هذا الخاطر من الممكن أن يكون تأييدًا للشرع أو مناقضًا للشرع.

وأضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الخاطر الذي يأتي في ذهن الإنسان قد يكون تشبيهًا لله أو تنزيهًا لله، أو قد يكون شكًا في نبوة نبي أو في إثبات نبوة نبي، مشيرًا إلى أن هذه الخواطر قد لا يملك الإنسان أن يمنعها لأنها تبدأ حديث نفس أو هاجس، وحينما تتحدث مع نفسك فيها تسمى وقتها حديث نفس.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.