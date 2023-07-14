مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطنى أنقذ مصر من حرب أهلية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك محاولات وهاشتاجات يتم الترويج لها بغرض دفع المصريين لليأس، ورسم صورة مزيفة أنه لا يوجد مستقبل للبلد، ويتم الشحن المجتعي، مستغلين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي قائد وطني، انحاز للشعب، وقف وقفة عز، ووضع روحه على كتفه وأنقذ مصر من حرب أهلية طاحنة ومشانق كانت ستعم الشارع.

وأردف: "من أول 3 يوليو نواجه حروب وأزمات وتشكيك في الجيش والشرطة والقضاء، حرب دائمة ومستمرة، ومتوقعين مزيد من الاحتقان والادعاءات والأكاذيب، لكننا حققنا إنجازًا على الأرض له فلسفة ورؤية استراتيجية، وجيش يحمي البلد".

ووجه بكري، رسالة لأعداء الوطن، قائلًا: "هنفضل ندافع عن بلدنا ومش هنسيبها للمتآمرين، وإحنا عارفين الخلايا النائمة، ومليارات الدولارات التي تدفع من أجل خطة تستهدف هدم البلد".