ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطنى أنقذ مصر من حرب أهلية

جريدة الدستور

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك محاولات وهاشتاجات يتم الترويج لها بغرض دفع المصريين لليأس، ورسم صورة مزيفة أنه لا يوجد مستقبل للبلد، ويتم الشحن المجتعي، مستغلين الأوضاع الاقتصادية.  

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي قائد وطني، انحاز للشعب، وقف وقفة عز، ووضع روحه على كتفه وأنقذ مصر من حرب أهلية طاحنة ومشانق كانت ستعم الشارع.

وأردف: "من أول 3 يوليو نواجه حروب وأزمات وتشكيك في الجيش والشرطة والقضاء، حرب دائمة ومستمرة، ومتوقعين مزيد من الاحتقان والادعاءات والأكاذيب، لكننا حققنا إنجازًا على الأرض له فلسفة ورؤية استراتيجية، وجيش يحمي البلد".

ووجه بكري، رسالة لأعداء الوطن، قائلًا: "هنفضل ندافع عن بلدنا ومش هنسيبها للمتآمرين، وإحنا عارفين الخلايا النائمة، ومليارات الدولارات التي تدفع من أجل خطة تستهدف هدم البلد". 

مصطفى بكرى الرئيس السيسي حرب اهلية

مواد متعلقة

مصطفى بكرى: الجميع رحب بقمة دول جوار السودان بالقاهرة

ألمانيا تتعهد بتقديم 17 مليار يورو دعم عسكرى لأوكرانيا حتى 2027

نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا: إدارة بايدن تريد تعزيز العلاقات مع الصين

بلينكن: ملتزمون بتعهداتنا بشأن بحر الصين الجنوبى ودعم التجارة

بلينكن: حققنا نصف مليار دولار استثمارات مشتركة مع رابطة "آسيان"

الباز: تكفل المتحدة بعلاج إيمان البحر درويش قطع الطريق على المزايدين

الباز لابنة إيمان البحر درويش: عيب المتاجرة بالمرض بهذه الطريقة

الباز: إيمان البحر درويش غاضب من ابنته بسبب نشر صورته

الأكثر قراءة

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مصر والسودان.. والعرب

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية