كولر صائد الألقاب.. عدد بطولات كولر مع الأهلي 2023

عدد بطولات كولر مع الأهلي 2023 يشغل اهتمام الكثير من جمهور المارد الأحمر عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتناقش الكثير من رواد السوشيال ميديا حول إنجازات المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر، والذي قدم إلى القلعة الحمراء منذ 9 أشهر فقط استطاع خلالها أن يحقق 5 بطولات، ما بين المحلية والقارية، كما أنه لم يخسر أي مباراة في بطولة الدوري، كذلك يتفوق في المواجهات الذي خاضها بشكل كبير، لذا في خلال هذا التقرير نقدم لكم عدد بطولات كولر مع الأهلي 2023 وكذلك البطولات التي حصل عليها خلال مسيرته التدريبية.

عدد بطولات كولر مع الأهلي 2023

ونجح السويسري مارسيل كولر في الفوز بكافة البطولات التي شارك فيها مع الأهلي سواء المحلية أو القارية والدولية عدا بطولة كأس العالم للأندية وإليكم سجل ألقاب وعدد بطولات كولر مع الأهلي 2023

كأس مصر

2 السوبر المصري

بطولة دوري أبطال إفريقيا

بطولة الدوري المصري الممتاز

وخلال مشوار كولر في بطولة الدوري لم يتلق أي هزيمة خلال 30 مباراة خاضها وخلال 53 مباراة قادها السويسري لم يخسر إلا أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة دوري الأبطال، وكذلك فريق الهلال السوداني في البطولة ذاتها وفي كأس العالم للأندية خسر من فلامنجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني، كما نجح في الحصول على لقب السوبر المصري من الغريم التقليدي، وهو نادي الزمالك كما فاز عليه في مباراة الدور الأول في الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف نظيفة، وفي مباراة أمس في الدور الثاني للدوري استطاع أن يفوز بأربعة أهداف مقابل هدف ليحسم جميع المباريات التي واجه فيها الغريم التقليدي للنادي الأهلي بالفوز لصالح المارد الأحمر.

عدد بطولات كولر قبل تدريب الأهلي

وحصل السويسري مارسيل كولر على بطولة الدوري السويسري مرتين كما حصل على بطولة دوري الدرجة الثانية الألماني مرة واحدة وكأس سويسرا مرة واحدة قبل أن يتولى تدريب فريق كرة القدم للنادي الأهلي.

مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويواجه النادي الأهلي نظيره فريق المقاولون العرب ضمن الجولة الختامية للدوري المصري الممتاز هذا الموسم يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء من استاد المقاولون العرب.