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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض إراحة لاعبى الأهلى.. ويستعد للمقاولون بعد رباعية الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري.

 ورفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبي الفريق راحة اليوم من التدريبات عقب الفوز، أمس، علي الزمالك الغريم التقليدي برباعية أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين على هامش المران، اليوم، للحديث عن لقاء القمة والتحضير لمباراة ذئاب الجبل المقررلها مساء بعد غد الأحد.

وتتضمن تدريبات الفريق، اليوم، فقرة استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الزمالك، أمس، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريباتهم المعتادة حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لخوض المباريات المتبقية في الدوري.

وكلف كولر الجهاز المعاون له بضرورة تجهيز تقرير فني عن آخر مباريات المقاولون العرب من أجل الاستعداد بشكل أفضل لمواصلة الانتصارات والحفاظ على سجل الفريق خالياً من الهزائم هذا الموسم.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف مؤكدًا أنه رغم حسم لقب الدوري رسميًّا وحسم مباراة القمة أيضًا فإن الموسم لم ينته بعد.

مران الأهلي كولر الزمالك المقاولون العرب الدوري

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