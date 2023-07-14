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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: ملتزمون بتعهداتنا بشأن بحر الصين الجنوبى ودعم التجارة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أمريكا ملتزمة بتعهداتها بشأن بحر الصين الجنوبي، من خلال إيجاد كافة الآليات لدعم التجارة، ومفاوضات آسيان على مستوى القانون الدولي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الولايات المتحدة حريصة على تحقيق الأمن والسلام في مضيق تايوان، لأنه يؤثر على التجارة العالمية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدير علاقاتها مع الصين بشكل مسئول، ودعت الصين لمواجهة التحديات المشتركة، مردفًا: "أمس كان لديّ حوار بناء مع مسئول صيني بشأن التعاون في القضايا العالمية بما في ذلك الحرب الأوكرانية".

ونوه إلى أن الحرب الروسية تؤثر على جميع شعوب العالم، وعلى الأمن الغذائي، لذا نعدد المبادرات لمواجهة العدوان الروسي، ومستعدون لدعم سلام دائم وعادل في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة وأهمية  تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وختم: "نعزز جميع المبادرات لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا".

 

بلينكن: حققنا نصف تريليون دولار استثمارات مشتركة مع رابطة "آسيان"

بلينكن أنتوني بلينكن بحر الصين الجنوبي دعم التجارة الحرب الأوكرانية

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