إصابة 4 مواطنين إثر تصادم سيارتين بطريق دمو فى بنى سويف

أصيب 4 مواطنين إثر تصادم سيارتين "ملاكي" بطريق دمو في بني سويف، بالقرب من قرية كوم أبو خلاد وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية مع تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دمو بالقرب من قرية كوم أبو خلاد.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.