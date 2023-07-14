ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة لشاب مجهول الهوية من ترعة ميت يزيد بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، جثة لمواطن، من مياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية طافية في ترعة ميت يزيد الماره أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قوات الانقاذ النهري جثة لمواطن قرية أبشواي مركز قطور الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية

الأكثر قراءة

بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مصدر بالأهلى: قيد كهربا بقائمة الموسم الجديد.. ولن يرحل فى الصيف

وفاة إمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

خالد رزق يكشف كواليس تذاع لأول مرة عن احتفالات الأهلى بالدورى 43

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟