انتشال جثة لشاب مجهول الهوية من ترعة ميت يزيد بالغربية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، جثة لمواطن، من مياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية طافية في ترعة ميت يزيد الماره أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.