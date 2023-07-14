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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إصدار تراخيص تشغيل لسبع منشأت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية

منشأت فندقية
منشأت فندقية

 تراخيص تشغيل لفنادق  جديدة بعدد من المحافظات السياحية

 أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بترخيص تشغيل سبع منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي بما يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها واستقبال أكبر عدد من السائحين.

ومن جانبها، أوضحت  غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن هذه المنشآت قد قامت باستيفاء كافة الشروط اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل السياحي ومراجعتها للتأكد من ذلك من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة قبل إصدار هذه القرارات بما يضمن جودة الخدمة التي سوف يتم تقديمها بها. 

وأشارت أن هذه المنشآت الفندقية موزعة على عدد من المحافظات وهى أربعة فنادق بمدينة العلمين وفندق واحد بمحافظة جنوب سيناء وفندق بمحافظة الإسكندرية وفندق في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

كما أكدت نائب الوزير  لشئون السياحة أن هذه المنشآت الفندقية سوف تتيح العديد من فرص العمل وهو ما يؤدى بدوره لرفع المستوى الاقتصادى والتنمية المجتمعية مما يحقق التنمية المستدامة التي تتضمنها رؤية مصر 2030.
 

المحافظات السياحية منشات فندقية الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الاستثمار السياحي

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