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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحف قصر المنيل يحتفل باليوم الثقافى الهندى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم متحف قصر المنيل معرضًا ثقافيًا فنيًا عن الحضارة الهندية، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي بالقاهرة  ضمن فعاليات اليوم الثقافي الهندى، يأتى ذلك في إطار حرص قطاع المتاحف المصرية على تفعيل دوره الهام في تعزيز المعرفة بتراث وحضارة شعوب ودول العالم، وتبادل الثقافات بين مختلف الحضارات.

وأوضحت الأستاذة آمال صديق، مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية عن أبرز المعالم الأثرية والسياحية بالهند، وبعض المشغولات اليدوية الهندية، والآلات الموسيقية  القديمة التي تشتهر بها الهند.

وأضافت أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا فقرات غنائية، وعروضًا فنية راقصة عن الفلكلور الهندى قدمه أعضاء المركز الثقافي الهندى، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن رياضة "اليوجا" وفوائدها الكبيرة.

وفى ذات السياق ينظم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة معرضًا فنيًا لمجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تصور قصر البارون برؤى مختلفة، وفقرة موسيقية بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي، وسوف يتم تنظيم مجموعة من الورش لتعليم الأطفال الأساليب المختلفة للمدارس الفنية المتعددة  كالتكعيبية والكلاسيكية وغيرها وكيفية تطبيقها في رسم المباني التاريخية كقصر البارون.

متحف قصر المنيل الحضارة الهندية المركز الثقافي الهندي اللوحات الفنية المعالم الأثرية والسياحية

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