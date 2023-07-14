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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة التعمير: ضبط 95 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط "95" قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها "مخالفات مباني- محلات بدون ترخيص- بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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