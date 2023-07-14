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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمود الهوارى يعدد فضائل الاستغفار فى خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بسيوة

د. محمود الهواري
د. محمود الهواري

ألقى الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة اليوم حول عنوان "حلول المشكلات المجتمعية في إصلاح الذات" كما أكدوا على فضائل الاستغفار والعودة إلى الله تعالى.

وأكد الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، في خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بواحة سيوة أن الاستغفار منهج حياة، وأشمل وأعمق من أن يختصر في اللسان، ومن العيب الاستغفار باللسان فقط وإنما ينبغي أن يكون بالقلب والجوارح والإقلاع عن المعصية.

وقال الهواري: نحتاج إلى الاستغفار، فالمولى يدعونا إلى أن نتوب إليه، ويريدنا أن نكون عبادًا مخلصين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأمة بالاستغفار والتوبة إلى الواحد القهار.

وأضاف: نحن على حال من الضعف والعجز والذنوب والشبهات، الاستغفار والتوبة سبب البركة والعطاء والرزق والسعة من المولى عز وجل، "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين".

الدكتور محمود الهواري مجمع البحوث الإسلامية المسجد الكبير

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