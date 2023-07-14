"مشاكل الصيف والطقس الحار".. ما هي الأمراض الجلدية المرتبطة بالعرق المفرط؟

الأمراض الجلدية هي مجموعة من الحالات التي تؤثر على الجلد وتسبب أعراض مثل الحكة، الالتهاب، الطفح، التصبغ، الجفاف أو الدهون.

وهناك بعض الأمراض الجلدية تزداد شيوعا في فصل الصيف بسبب التعرض للحرارة والرطوبة العالية، والتي تؤثر على نشاط الغدد الدهنية والعرقية في الجلد وتسبب انسداد المسامات والقنوات العرقية.

الأمراض الجلدية المرتبطة بالعرق المفرط



في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "health care" أشهر الأمراض الجلدية المرتبطة بالعرق المفرط والتي يمكن تؤثر على الإنسان.



الطفح الحراري:

هو طفح جلدي يظهر على شكل بثور صغيرة مملوءة بالسائل أو نتوءات حمراء أو صلبة، ويحدث نتيجة انحباس العرق في طبقات مختلفة من الجلد. يصيب جميع الأعمار ولكنه أكثر شيوعًا لدى حديثي الولادة والأطفال، يسبب حكة، انزعاج، قلة التعرق أو التهاب في بعض الحالات.

الحمونيل أو الإكزيما:

هو التهاب جلدي يظهر على شكل حبوب حمراء أو قشور أو تشققات في مناطق مختلفة من الجسم، يحدث نتيجة تفاعل حساسية لبعض المواد المثيرة مثل المنظفات أو المستحضرات أو الملابس أو حتى عرق الجسم، يصيب جميع الأعمار ولكنه أكثر شيوعا لدى المصابين بالحساسية أو المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو أو التهاب المفاصل.

التصبغات أو الكلف أو البقع الشمسية:

هي تغيرات في لون الجلد تظهر على شكل بقع داكنة أو فاتحة في مناطق مختلفة من الجسم، تحدث نتيجة زيادة إنتاج صبغة الميلانين في خلايا الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو التغيرات الهورمونية أو بعض الأدوية، حيث تصيب جميع الأعمار ولكنها أكثر شيوعا لدى الإناث وذوي لون البشرة القمحي.



الحزاز الضوئي:

هو طفح جلدي يظهر على شكل بثور أو قرح أو تقشر في مناطق معرضة للشمس، يحدث نتيجة تفاعل حساسية لبعض المواد الموجودة في الجلد أو المستخدمة على الجلد مثل بعض الأدوية أو مستحضرات التجميل أو العطور، والتي تتفاعل مع أشعة الشمس وتسبب التهابا، يصيب جميع الأعمار ولكنه أكثر شيوعا لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.



كيفية علاج هذه الأمراض الجلدية؟