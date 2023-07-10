"صحة الرجال".. كيفية الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا؟

يسعي كثير من الرجال للحفاظ بقدر الإمكان علي الصحة العامة خاصة الصحة الجنسية، فالأمراض المنقولة جنسيًا هي مجموعة من الأمراض التي تنتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجنسي.

تتسبب الأمراض المنقولة جنسيًا في الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة، مثل التهابات وتقرحات وسرطانات وعقم وإجهاض وأحيانًا الوفاة، وفقًا لما ذكره موقع " acog".

أكد الخبراء أن بعض هذه الأمراض يمكن علاجها بالأدوية، وبعضها لا يوجد له علاج نهائي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والهربس، لذلك من المهم جدًا الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض، وذلك بإتباع بعض الطرق الوقائية.

كيفية الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا

تحدث الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بسبب عدوى بالبكتيريا أو الفيروسات، كما يتم علاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي تسببها البكتيريا بالمضادات الحيوية .

كما لا يمكن علاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي تسببها الفيروسات ، ولكن يمكن علاج الأعراض، حتى في حالة عدم وجود أعراض، حيث يمكن إجراء اختبارات لتشخيص العدوى.

الامتناع عن الممارسة الجنسية مع أي شخص غير معروف أو غير ثابت أو غير آمن، فهذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

الزواج والعفة، فهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا للممارسة الجنسية، حيث تكون محصورة بين زوج وزوجة فقط، بشرط أن يكون كلاهما خاليًا من أي عدوى جنسية، لذا يجب على الزوجين إجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من سلامتهم.

تجنب مشاركة المناشف والملابس الداخلية، فهذه الأشياء يمكن أن تحتوي على سوائل أو جراثيم تسبب العدوى، لذا يجب استخدام منشفة وملابس داخلية خاصة بكل شخص وغسلها جيدًا.

الذهاب إلى الطبيب في حالة ظهور أي أعراض، فإذا شعرت بأي علامات تشير إلى وجود مشكلة في المنطقة التناسلية، مثل حكة أو تقرحات أو إفرازات أو آلام أو حرقة، يجب عليك استشارة الطبيب فورًا وإجراء الفحوصات اللازمة واتباع العلاج المناسب، كما يجب الامتناع عن الممارسة الجنسية حتى تشفى تمامًا.

نوه الخبراء على ضرورة المتابعة الدورية مع الطبيب، حتى وإن لم تكن هناك مشكلة صحية، ينصح بزيارة الطبيب بشكل منتظم لفحص المنطقة التناسلية والتأكد من سلامتها، فهذا يساعد في اكتشاف أي عدوى مبكرًا ومنع تفاقمها.