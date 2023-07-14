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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 608 شركات جديدة بالقطاع خلال الربع الأول من العام الجارى

جريدة الدستور

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات، عن تأسيس 608 شركات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 601 شركة تم تأسيسها عن نفس الفترة العام الماضي.

 

عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بالقطاع 

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن رءوس الأموال لهذه الشركات سجلت نحو 996.29  مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بنحو  417.71 مليون جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.

 

وقالت وزارة الاتصالات إن مصر نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة في جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

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