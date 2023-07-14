رئيس "برمبال" بكفرالشيخ يوضح حجم جهود "حياة كريمة" بالقرية

أبرز عبدالسلام العبد، رئيس الوحدة المحلية لقرية برمبال، التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفرالشيخ، حجم جهود حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في القرية.

وقال "العبد"، خلال جولة لكاميرا فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن الوحدة المحلية للقرية يتعدي عدد سكانها 65 ألف نسمة، لافتًا إلى أن المشاريع التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة تخدم كافة أهالي القرية وضواحيها.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية بها وحدة إطفاء مجهزة، ومركز تأهيل اجتماعي، فضلًا عن العمارات السكانية، ومركز تنمية الأسرة، كما يوجد على بعد 50 مترًا مجمع خدمات، قائلًا: "كل ده هيخدم أهالي القرية بدل ما كنا لما بيحتاجوا حاجة بيعانوا عشان يروحوا لمركز مطوبس، فالدولة قدرت تقرب لنا كل ده للتسهيل على المواطن".

وعن الخدمات الزراعية، قال رئيس الوحدة المحلية لقرية برمبال، إن المجمع الزراعي سيقدم جميع الخدمات الزراعية للقرية وأيضًا للقرى التابعة لها.