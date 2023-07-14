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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادي الجديد: انطلاق مسابقة الكاريكاتير الصحفي لجميع المراحل بمراكز تنمية القدرات

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن انطلاق مسابقة الكاريكاتير الصحفي (صيف 2023)، والذي يعد أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية الخمس، ولجميع المراحل التعليمية.
وتحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد شروط المسابقة : 
_- يجب على الطالب أن يرسم على ورقة الإسكتش الخاصة بالرسم.
- يجب على الطالب تدوين بياناته الشخصية في أعلى يمين ورقة الإسكتش (المديرية، الإدارة، المرحلة، المدرسة، واسم الطالب).
- يتم تصوير فيديو دون انقطاع، بدءًا من كتابة البيانات ثم الرسم والتلوين وكتابة التعليق المناسب، ويجب أن يظهر وجه الطالب أثناء تدوين بياناته وأثناء الرسم والتلوين وعرضه النهائي لما تم رسمه.
- يجب أن يستغرق التصوير 25 دقيقة.
- يتم اختيار أحد الموضوعات المذكورة في اللائحة التنفيذية للمسابقات 2022-2023.
- يجب أن يكون الرسم ساخرًا ويناقش قضية معينة أو رأي معين، ويعبر عن الأحداث الجارية والمجتمع والرأي العام دون تطرف أو تجاوز.
_ أن يكون الرسم من خيال الطالب وليس من منقولا من الصحف أو الإنترنت.
_ تسلم الأعمال لمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات ومن ثم التقييم لإختيار أفضل الأعمال للتأهل على مستوى المديرية للتقييم وإعلان الفائزين المرشحين لتصفيات الجمهورية.

وكيل التعليم الوادي الجديد انطلاق مسابقة الكاريكاتير الصحفى أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية تنمية القدرات الصحفية تصوير فيديو

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