إثر اصطدامه بحاجز الطريق.. مصرع مواطن فى حادث بدراجته النارية بالدقهلية

لقى مواطن مصرعه، بعدما انحرف مقود القيادة بيده اثناء قيادته موتوسيكل وتسبب في إصابته بنزيف في المخ وكسر بعظام الصدر .

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي تفيد بوصول مواطن، مقيم قرية ميت عنتر - دائرة المركز ، مُصاباً بنزيف بالمخ وكسر بعظام الصدر، بادعاء حادث طريق وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص وسؤال والده ،عامل خدمات بشركة كهرباء طلخا، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيادة نجله دراجته النارية بدون لوحات معدنية على الطريق الفرعي ميت عنتر - طلخا أمام مصنع السماد دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بحاجز الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.