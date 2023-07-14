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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استجابة للمواطنين.. إزالة التعديات على حرم سور محطة الصرف الصحي بإمبابة

حملة إزالة
حملة إزالة

شنت محافظة الجيزة حملة إزالة موسعة للأكشاك المتعدية على حرم سور محطة الصرف الصحي بالبوهي بمنطقة إمبابة، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين لوجود عددا من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.

وتقدم العديد من المواطنين ببعض الشكاوى بوجود تعديات على حرم سور محطة الصرف الصحي والتعدي على الأرصفة الخاصة بالمشاة ما يتسبب في عرقلة الطريق للمواطنين وتكدس حركة المرور، وهو ما دفع محافظة الجيزة من خلال حي منطقة إمبابة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في إمتداد شارع البوهي وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدداً من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة. 

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، خاصة في ظل استمرار أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق والاستعدادات النهائية لافتتاح محطات البوهي وامبابة وشارع المطار خلال الفترة المقبلة.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 23 كشكا وفاترينة ومحل مقام بالمخالفة ومتعدي علي حرم سور محطة الصرف الصحي بامتداد شارع البوهي بحي إمبابة ويحدثون إشغالا للطريق العام وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات. 

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدوري للمواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات جديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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إمبابة محطة الصرف الصحي التعديات محافظة الجيزة ور محطة الصرف الصحي شكاوي عدد من المواطنين

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