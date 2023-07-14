الاتصالات: عدد مكاتب البريد 4385 فى نهاية الربع الأول من 2023

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4385 مكتبا بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 4230 مكتبا عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 66.3.%.

عدد مكاتب البريد

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو 174,24 ألف مواطن بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023"، مقارنة بنحو 620,24 ألف مواطن عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تغير سنوي -81.1.%

عدد المعاشات المنصرفة بالبريد

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات عبر مكاتب البريد بلغ نحو 4.83 مليون مستفيد خلال الربع الاول للعام الجاري "يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 6.01 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022، ويرجع هذا إلى قيام عدد كبير من أصحاب المعاشات بالصرف عبر ماكينات الصراف الآلي بالبريد أو البنوك.

قيمة المعاشات المنصرفة

وقال التقرير إن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد بلغت 11.68 مليار جنيه بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023 " مقارنة بنحو 9.21 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.

تطوير وميكنة عدد 3900 مكتب بريد

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة عدد 3900 مكتب بريد من إجمالي 4385 مكتبًا من جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري، وإضافة 50 مكتبا متنقلا جديدا بزيادة حوالى 60% على العام السابق، وإنشاء 68 مكتب بريد جديد ليصل إجمالي المكاتب إلى 4300 مكتب منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وحققت الهيئة فائضا ماليا يقارب 4 مليارات جنيه.