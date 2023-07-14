ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: عدد مكاتب البريد 4385 فى نهاية الربع الأول من 2023

البريد
البريد

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4385 مكتبا بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 4230 مكتبا عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 66.3.%.

 

 

عدد مكاتب البريد 

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو 174,24 ألف مواطن بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023"، مقارنة بنحو 620,24 ألف مواطن عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تغير سنوي -81.1.%

 

 

 

 

 

عدد المعاشات المنصرفة بالبريد

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات عبر مكاتب البريد بلغ  نحو 4.83 مليون مستفيد  خلال الربع الاول للعام الجاري "يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 6.01 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022، ويرجع هذا إلى قيام عدد كبير من أصحاب المعاشات بالصرف عبر ماكينات الصراف الآلي بالبريد أو البنوك.

قيمة المعاشات المنصرفة 

وقال التقرير إن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد بلغت 11.68 مليار جنيه بنهاية الربع الأول للعام الجاري  "يناير - مارس 2023 " مقارنة بنحو 9.21 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.

 

 

 

تطوير وميكنة عدد 3900 مكتب بريد

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة عدد 3900 مكتب بريد من إجمالي 4385 مكتبًا من جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري، وإضافة 50 مكتبا متنقلا جديدا بزيادة حوالى 60% على العام السابق، وإنشاء 68 مكتب بريد جديد ليصل إجمالي المكاتب إلى 4300 مكتب منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وحققت الهيئة فائضا ماليا يقارب 4 مليارات جنيه.

عدد مكاتب البريد عدد المعاشات المنصرفة بالبريد قيمة المعاشات المنصرفة تطوير وميكنة عدد 3900 مكتب بريد مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

الأهلى ينهى اتفاقه مع ميتلاند الدنماركى لضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم رسميًا

«اللي شبكنا يخلصنا».. ألحان المصريين تغزو مركب محمد الخامس مرتين (فيديو)

بعد مكالمة وكيله.. الأهلى يصدم كولر بشأن صفقة نجم بيراميدز

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

"القاهرة الإخبارية": قصف للجيش السوداني على مزارع الحلفايا شمال الخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟