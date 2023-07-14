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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يواصل حملاته لضرب أوكار السلاح بالمحافظات

اسلحة
اسلحة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، التي حققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (123 قطعة سلاح نارى بحوزة 10 متهمين) وذلك على النحو التالى (7) بنادق آلية، (9) بنادق خرطوش، (5) طبنجات، (102) فرد محلى، (130) طلقة مختلفة الأعيرة، (10) خزائن متنوعة، وضبط (220) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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