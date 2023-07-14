ضبط 356 مخالفة فى حملة تموينية بدمياط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها لمتابعة الموقف التمويني وحركة السلع بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات د الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لإحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أي محاولات للتلاعب بها.

وأعلنت المديرية عن تحرير ٣٥٦ محضرًا للمخالفين خلال الحملات التى نفذتها بمناطق مختلفة على مدار الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وتلاعب أحد مستودعات الغاز بوزن الأسطوانات، هذا إلى جانب قيام بعض المحال ببيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٦٠ شيكارة فول و٢ برميل طحينة وكذا ٨٠ جركن زيت و٦٥ كجم لحوم و٦٠ كجم دواجن و٥كجم حواوشي.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى أمس معدل ١٢٩.٩٠% بما يعادل ٦٠٤٠٧ أطنان و٩٠ كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذى بدأ خلال شهر أبريل ٢٠٢٣.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.