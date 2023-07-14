محافظ الإسكندرية: استمرار اللقاءات الجماهيرية بالأحياء للاستماع للمواطنين

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها، بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وقال الشريف إنه قد أعطى تعليماته لجميع رؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، لخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

تعرف على مواعيد اللقاءات الجماهيرية على مستوى الأحياء

تقدم محافظة الإسكندرية جدولا يحدد أوقات ومواعيد اللقاء الجماهيري على مستوى الأحياء؛ ليستطيع المواطن تقديم شكواه والتواصل مع المسئولين كالتالي:

حي المنتزه أول: الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 11 صباحًا، حتى 2 مساءً.

حي المنتزه ثان: الإثنين من كل أسبوع 3 لقاءات في الشهر من الساعة 10 صباحًا، حتى 2 مساءً.

حي شرق: الأربعاء من كل أسبوع من 8 صباحًا حتى 2 مساءً.

حي وسط: الاربعاء من كل أسبوع من 10 صباحًا حتى 2 مساءً.

حي الجمرك: الثلاثاء من كل أسبوع من 10 صباحًا حتى 2 مساءً.

حي العجمي: الثلاثاء من كل أسبوع من 10 صباحًا حتى 2 مساءً.

حي غرب: الخميس من كل أسبوع من 1 مساءً حتى 3مساءً.



حي العامرية أول: الأربعاء من كل أسبوع من 12 ظهرًا حتى 2 مساءً.

حي العامرية ثان: الثلاثاء في الجولة الثانية من كل شهر من 11 صباحًا حتى 2 مساءً.

مركز ومدينة برج العرب: الإثنين من كل أسبوع من الساعة 11 صباحًا حتى الـ2 مساءً.