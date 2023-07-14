كيف يمكن تنمية احترام الطفل؟

ثبت من خلال الدراسات الطولية في تنمية الطفل أن احترام الذات هو أحد أهم اللبنات الأساسية التي تمهد الطريق لحياة الفرد ويمكن أن يبدأ إرساء أساس احترام الذات في وقت مبكر من سن الرضاعة عندما يتم إعطاء الطفل اهتمامًا إيجابيًا في شكل حب و أمان و قبول. يعد بناء أساس قوي لتقدير الذات لدى الأطفال أمرًا بالغ الأهمية لرفاههم العام ونجاحهم في المستقبل ، وبالتالي ، من الضروري تزويدهم ببيئة تقبلهم على طبيعتهم ، دون تعزيز المقارنات مع أشقائهم أو أقرانهم كما هو الحال عندما يتم قبول الأطفال كما هم ، وهذا يخلق مجالًا متكافئًا لهم لقبول أنفسهم.

شاركت ميجان أخصائية علم نفس الأطفال "الأطفال الذين يكبرون مع احترام الذات بشكل صحي ، أي الإيمان بجدارتهم ، وقبول الذات ، والوعي الذاتي لما يمكنهم القيام به بشكل جيد ، يميلون إلى القيام به بشكل جيد في وقت لاحق من الحياة. يمنحهم الثقة لتجربة أشياء جديدة ، وإعطاء عملهم 100٪ ، والقدرة على النهوض في مواجهة النكسات (لا خوف من الفشل)، كما يلعب الآباء والمعلمون دورًا محوريًا في هذه العملية ، والمفتاح هو النظر إلى كل طفل على أنه فرد فريد يتمتع بقدرات واهتمامات فريدة ".

ووفقًا لها ، فإن بعض الاستراتيجيات تشمل: