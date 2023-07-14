ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف يمكن تنمية احترام الطفل؟

الاطفال
الاطفال

ثبت من خلال الدراسات الطولية في تنمية الطفل أن احترام الذات هو أحد أهم اللبنات الأساسية التي تمهد الطريق لحياة الفرد ويمكن أن يبدأ إرساء أساس احترام الذات في وقت مبكر من سن الرضاعة عندما يتم إعطاء الطفل اهتمامًا إيجابيًا في شكل حب و أمان و قبول. يعد بناء أساس قوي لتقدير الذات لدى الأطفال أمرًا بالغ الأهمية لرفاههم العام ونجاحهم في المستقبل ، وبالتالي ، من الضروري تزويدهم ببيئة تقبلهم على طبيعتهم ، دون تعزيز المقارنات مع أشقائهم أو أقرانهم كما هو الحال عندما يتم قبول الأطفال كما هم ، وهذا يخلق مجالًا متكافئًا لهم لقبول أنفسهم.

 شاركت ميجان أخصائية علم نفس الأطفال "الأطفال الذين يكبرون مع احترام الذات بشكل صحي ، أي الإيمان بجدارتهم ، وقبول الذات ، والوعي الذاتي لما يمكنهم القيام به بشكل جيد ، يميلون إلى القيام به بشكل جيد في وقت لاحق من الحياة. يمنحهم الثقة لتجربة أشياء جديدة ، وإعطاء عملهم 100٪ ، والقدرة على النهوض في مواجهة النكسات (لا خوف من الفشل)، كما  يلعب الآباء والمعلمون دورًا محوريًا في هذه العملية ، والمفتاح هو النظر إلى كل طفل على أنه فرد فريد يتمتع بقدرات واهتمامات فريدة ".

ووفقًا لها ، فإن بعض الاستراتيجيات تشمل:

  • الاستماع إلى وإدراك أفكار الطفل ومشاعره ثم تسميتها لترويضها
  • ثبت أن التركيز على تطوير المفردات العاطفية طريقة رائعة لتعزيز احترام الذات لدى الأطفال
  • التعزيز من خلال الإجراءات التي تجعل الأطفال محبوبين ومحبوبين وقادرون
  • العرض بالقدوة - يتعلم الأطفال تطوير صورة ذاتية إيجابية عندما يرون مقدمي الرعاية والمعلمين يظهرون هذه الصفات.
  • التعزيز الإيجابي المستمر وكلمات التشجيع
  • منحهم الحرية في ارتكاب الأخطاء - تحدث عن حلقات حياتك وتذكر إبراز "هدية الفشل" من رحلتك
  • آلية تغذية راجعة متوازنة - تسمية العادات ، وليس الشخص (بدلاً من الصبي / الفتاة الطيبة ، ناقش "العادات جيدة وسيئة")
  • وضع توقعات واقعية وأهداف قابلة للتحقيق
  • تمكينهم من مواجهة المشاعر غير السارة وخيبة الأمل والتعامل معها.

 

 

تنمية الطفل أساس قوي لتقدير الذات لدى الأطفال تعزيز المقارنات مع أشقائهم التعزيز الإيجابي التعزيز من خلال الإجراءات مقدمي الرعاية والمعلمين مواجهة المشاعر غير السارة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

الأهلى ينهى اتفاقه مع ميتلاند الدنماركى لضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم رسميًا

«اللي شبكنا يخلصنا».. ألحان المصريين تغزو مركب محمد الخامس مرتين (فيديو)

بعد مكالمة وكيله.. الأهلى يصدم كولر بشأن صفقة نجم بيراميدز

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

"القاهرة الإخبارية": قصف للجيش السوداني على مزارع الحلفايا شمال الخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟