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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رفع مخلفات وتمهيد الشوارع المجاورة لـ"دائري العمرانية".. والأهالي: نريد الاستمرارية

الطرق المجاورة للطريق
الطرق المجاورة للطريق الدائري بالعمرانية

شنت محافظة الجيزة حملة موسعة لرفع كفاءة وتمهيد الطرق المجاورة للطريق الدائري ورفع المخلفات بمنطقة العمرانية، حيث كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزه رئيس حي العمرانية باستمرار جهود رفع كفاءة وتمهيد الطرق المجاورة لحرم الطريق الدائري وعدم السماح بتراكم المخلفات.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بتنظيم حملة مكبرة استهدفت القطاعات المجاورة للطريق الدائري تم خلالها رفع المخلفات والأتربة والردش وتسوية الطريق السطحي أسفل الطريق الدائري، بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وبتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتقول أماني عاطف، إحدى أهالي منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إنه لا بد من الحفاظ على الاستمرارية ومتابعة نتائج الحملة باستمرار حتى لا تعود حالة الفوضى مرة أخرى، لذلك يجب أن يكون هناك متابعة دورية بطرق المجاورة للطريق الدائري والتأكد من عدم تدهور الطرق، بجانب وضع كاميرات في تلك الأماكن ووضع قانون رادع لأي شخص يتسبب في تلف أعمال التطوير والتجديد.

وأكدت تغريد عبدالهادي، إحدى أهالي منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، أن العديد من الأهالي طالبوا كثيرا برفع تلك المخلفات وتمهيد الطرق المجاورة للطريق الدائري، وذلك من أجل الحفاظ على المنطقة وحمايتها من العشوائية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المتسولين يستغلوا وجود أماكن المخلفات والطرق الغير ممهدة ويحولونها لوكر مخدرات وعشوائية.

أضافت منال كريم، إحدى أهالي منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، أنه لابد من الحفاظ على تمهيد الطرق وأن يكون مناسب للسير للمواطنين والسيارات حتى تتناسب مع كونها مجاورة للطريق الدائري، مؤكدة على ضرورة متابعة نتائج تلك الحملات والحفاظ عليها حتى لا تعاود تلك الأماكن للعشوائية والتلف مرة أخرى.

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طريق الدائري طريق الدائري بالعمرانية تمهيد الشوارع المجاورة للطريق الدائري بالعمراني رفع المخلفات العمرانية

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