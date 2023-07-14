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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: إزالة 90 تعديًا على أملاك الدولة بالبدرشين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ ٩٠ قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة  79080م2 ضمن أعمال الموجة 21 المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال محافظ الجيزة إن الحملات شملت في اليوم الأول تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الآثار (المنطقة الأثرية بدهشور) على مساحة 73891م2 بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور.

 وفي اليوم الثانى تم تنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 778م2 بقرى أبورجوان ونزلة الشوبك والمرازيق، كما تم في اليوم الثالث تنفيذ عدد 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 3127 م2 بقرى ابورجوان قبلى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور.

 وفي اليوم الرابع تم تنفيذ 28 قرار إزالة على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 1279م2 بقرى مزغونة ونزلة الشوبك والشوبك الغربى وأبورجوان قبلى وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين والعمل على فرض هيبة الدولة وحق الشعب وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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