ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق أولى حلقات «لوغاريتم» مع أحمد فايق على dmc الليلة

لوغاريتم
لوغاريتم

تستعد قناة dmc، مساء اليوم، لإطلاق برنامجها الجديد "لوغاريتم" تقديم الإعلامى أحمد فايق.

تبدأ إذاعة حلقات "لوغاريتم" على الهواء اعتبارًا من اليوم، ويستهل الموسم الجديد حلقاته بالحكمة من التوجه إلى كوريا ومحاولة فك اللوغاريتم والشفرة الكورية، وهي مقولة إسحاق نيوتن ومنهج الحسن بن الهيثم "لا بد أن نبني جسورًا من المعرفة مع العالم".

ويعتمد لوغاريتم منهجًا جديدًا، إذ يقدم في كل حلقة من حلقاته ضيفًا وتجربة، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، الباحث بكلية الهندسة جامعة سيول الوطنية، وأحد أعضاء فريق جامعة سيول الوطنية المشارك في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية في الحكومة الكورية.

ويروي تجربته في كوريا وما الذي تعلَّمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".

وعلى مستوى التجربة، يقدم الإعلامي أحمد فايق جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريmن طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.

الكومي الكيلو الكوري الفاتورة الإلكترونية الحكومة الكورية حجم حكوم تطبيق الفاتورة الإلكترونية

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

وصلت لـ200 ألف دولار.. مزاد بدلة لطيفة يشعل مواقع التواصل

الاتصالات: 11.68 مليون مشترك بالهاتف الارضي خلال الربع الأول لـ2023

لليوم 316.. أقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

ضبط 550 كيلو دقيق ولحوم فاسدة فى مخزن بشبرا مصر

تشغيل أول محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل الشمالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى