انطلاق أولى حلقات «لوغاريتم» مع أحمد فايق على dmc الليلة

تستعد قناة dmc، مساء اليوم، لإطلاق برنامجها الجديد "لوغاريتم" تقديم الإعلامى أحمد فايق.

تبدأ إذاعة حلقات "لوغاريتم" على الهواء اعتبارًا من اليوم، ويستهل الموسم الجديد حلقاته بالحكمة من التوجه إلى كوريا ومحاولة فك اللوغاريتم والشفرة الكورية، وهي مقولة إسحاق نيوتن ومنهج الحسن بن الهيثم "لا بد أن نبني جسورًا من المعرفة مع العالم".

ويعتمد لوغاريتم منهجًا جديدًا، إذ يقدم في كل حلقة من حلقاته ضيفًا وتجربة، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، الباحث بكلية الهندسة جامعة سيول الوطنية، وأحد أعضاء فريق جامعة سيول الوطنية المشارك في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية في الحكومة الكورية.

ويروي تجربته في كوريا وما الذي تعلَّمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".

وعلى مستوى التجربة، يقدم الإعلامي أحمد فايق جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريmن طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.