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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا يوسف يترأس سيامة دياكون و8 مرتلين للكنيسة في بوليڤيا

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية، صلاة القداس الإلهي، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس بسانتا كروس ببوليڤيا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الشماس چورچ ملاك بدرجة دياكون (شماس كامل)، ونال الشماس الجديد اسم الدياكون مويسيس.

كما صلى نيافته صلوات رسامة ثمانية من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس ( مرتل)، وشارك في الصلوات الراهب القمص هدرا الأنبا بولا، والراهب القمص حنانيا المحرقي، والأب القس مينا حبيب، الذين يخدمون في بوليڤيا.

كما شارك أيضًا الأب القس أرساني عزيز كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بولاية أريزونا الأمريكية، الذي يزور بوليڤيا على رأس مجموعة من الشباب لتقديم خدمات طبية وروحية هناك.

السيدة العذرا الجنوب القديس مار مرقس القمص حنانيا المحرقي السيدة العذراء

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