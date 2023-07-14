موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023.. في ظهور متزامن، تصدرت إجازة ثورة 23 يوليو 2023 قائمة محرك البحث جوجل، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل رسمي عن موعد الإجازة للقطاعين العام والخاص.

إجازة ثورة 23 يوليو 2023

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 هو موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023، وأنها ستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023.. عطلات أخرى في شهر يوليو



باستثناء إجازة يوم 23 يوليو 2023، سيتم الاحتفال بإجازة رسمية أخرى في شهر يوليو الحالي، وهي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو. ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحويل هذه الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 20 يوليو.

وفي شهر يوليو، ستكون هناك عطلات أسبوعية في الأيام التالية:

الجمعة 14 و21 و28، والسبت 15 و22 و29، وبعد انتهاء شهر يوليو، سيكون هناك عدد قليل من الإجازات الرسمية لهذا العام، حيث ستكون هناك إجازة واحدة فقط في سبتمبر 2023 وهي إجازة المولد النبوي الشريف، وإجازة واحدة في أكتوبر وهي إجازة السادس من أكتوبر.



ومن المقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، ومن المحتمل تأجيلها إلى اليوم التالي بناءً على القرار الوزاري. أما إجازة السادس من أكتوبر فستكون يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، ومن المحتمل تحديد يوم إضافي للإجازة لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023.. إجازات القطاع الخاص



يجب الإشارة إلى أن إجازات القطاع الخاص تحدد من قبل وزارة القوى العاملة، وتختلف قليلاً عن الإجازات الرسمية للحكومة في بعض الأيام. وتسمح القوى العاملة للشركات بتشغيل الموظفين في أيام الإجازات الرسمية، شريطة دفع أجر إضافي للعامل.