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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ثقافة المنوفية تناقش القضايا المتعلقة باليوم العالمي للسكان

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

عقدت مكتبة الطفل والشباب بأشمون، محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للسكان" ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ناقشها الدكتور محمد أحمد، مسؤول الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية.

وأوضح أن اليوم العالمي للسكان يأتي في 11 يوليو من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، حيث تؤكد الأمم المتحدة فيه على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم.

ونفذّت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة فنية لتعليم "رسم ورق الشجر"، والتي تناولت شرح الاختلاف بين أنواع أوراق الشجر واختلاف ألوانها وكيفية رسمها بطريقة سلسة وقام الأطفال برسم بعض أوراق الشجر وتلوينها.

قدمت الفعاليات بفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش.

مكتبة الطفل والشباب اليوم العالمي للسكان الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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