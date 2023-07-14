إخماد حريق فى مخلفات مصنع بقرية سنور فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور، والذي وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقواتها على رأس سيارتين من الإطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حيث جرت عملية الإطفاء والتبريد دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

كما انتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف ورجال المباحث إلى مكان الحريق، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الحريق وأسبابه، وندب المعمل الفني للوقوف على أسباب الحريق.