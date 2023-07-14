ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق فى مخلفات مصنع بقرية سنور فى بنى سويف

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور، والذي وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقواتها على رأس سيارتين من الإطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حيث جرت عملية الإطفاء والتبريد دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

كما انتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف ورجال المباحث إلى مكان الحريق، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الحريق وأسبابه، وندب المعمل الفني للوقوف على أسباب الحريق.

الحماية المدنية النيابة العامة أمن بني سويف قوات الحماية المدنية بني سويف

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

عبدالحليم حافظ "حي" في المغرب بفيديو "فائق البهجة"

دبلوماسى: التوافق بين الرئيس السيسى وأبى أحمد حول سد النهضة بارقة أمل جديدة

الاتصالات: 114.45 مليون مشترك بالهاتف المحمول والأرضى نهاية الربع الأول من 2023

الليثى: إشادة دولية بنجاح قمة دول الجوار لحل الأزمة السودانية

جولة سياحية للمشاهير.. فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى