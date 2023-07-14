وكيل الشباب والرياضة بالبحر الأحمر يعقد اجتماعًا تحضيريًا للجمعيات العمومية والهيئات

عقد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، صباح اليوم، اجتماعًا تحضيريًا للجمعيات العمومية والهيئات لعام 2023، مع عدد من المديرين التنفيذيين بالهيئات الرياضية والشبابية ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، بنادى الغردقة الرياضي، وذلك استعدادًا للجمعيات العمومية على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة البحر الأحمر.

حضر الاجتماع إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وابتسام حسين مدير عام إدارة الهيئات بالمديرية، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ضرورة متابعة كافة الإجراءات المتبعة في توجيه الدعوة للجمعيات العمومية طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها، مؤكدًا تطبيق الإجراءات والتعليمات وأهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، والانضباط والحيادية خلال الأعمال التحضيرية للجمعيات العمومية، لافتًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة والعاملين بها يقفون على مسافة واحدة من الجميع أثناء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية.

من جانبها، أكدت ابتسام حسين، مدير إدارة الهيئات بالمديرية، ضرورة تنقية العضوية قبل توجيه الدعوة، وكذلك التنسيق مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية؛ لتحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية طبقاً للوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

وتابعت أن التعاون بين وكيل الوزارة ووكلاء المديرية للشباب والرياضة وإدارة الهيئات مستمر من أجل إيجاد الحلول التي تواجه الهيئات الرياضية والشبابية في الإدارات الفرعية، وأن جميع المسئولين بالمديرية متواجدون على مدار 24 ساعة لاستقبال والرد على الاستفسارات أو الشكاوى من جميع الإدارات الفرعية، حول كافة الموضوعات التي تخص الجمعيات العمومية بجميع الهيئات التابعة لها.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب الحوار مع المديرين التنفيذيين بالأندية ومراكز الشباب، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية لطرح القضايا والموضوعات التي تخص الجمعيات العمومية بكل إدارة.

وأكد وكيل الوزارة الاستعداد لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية حول كافة الموضوعات.