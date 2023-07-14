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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لاعب "تاك بول": تنظيم بطولة رياضية في مهرجان العلمين أمر رائع

جريدة الدستور

تحدث أحمد مصطفى لاعب تاك بول، عن مشاركته في البطولة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، قائلًا إن اللعبة مشهورة جدًا حول العالم، وبدأ انتشارها يتوسع منذ عام 2019، وشهدت دولة تونس تنظيم بطولة دولية منذ 15 يومًا.

وقال مصطفى خلال حواره حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الأندية العالمية بدأت بممارستها، مثل برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، مضيفًا شاهدنا هذه الفيديوهات وعلمنا أن هذه اللعبة لها بطولات عالم وقوانين، لكن لم تكن منتشرة في مصر".

كما أكد أن تنظيم هذه البطولة في مصر أمر رائع ومميز للغاية، وحرصنا على المشاركة كمحبين لهذه اللعبة، خصوصًا أن المكان جميل ونلعب على البحر، متابعًا كما أن نجوم الجيل الذهبي سيلعبون كرة القدم وسنشاهدهم، هذه أمر ممتع جدًا، كما أن نتاليا ومايا أفضل لاعبتين في العالم سيشاركان في فعاليات المهرجان".

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