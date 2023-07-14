وزيرالتعليم العالى: إعداد لائحة مالية وإدارية موحدة لجميع المستشفيات الجامعية

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور د. وليد أنور أمين المجلس، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، قام الوزير بتكريم كل من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق، ود. حازم أحمد مصطفى أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق لجهودهما الملموسة في قطاع المستشفيات الجامعية، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وأكد د. أيمن عاشور أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت العديد من الإنجازات المُتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير على ضرورة وضع خطة للتنسيق والتكامل بين منظومة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل هو توجه من الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، ولتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، ورسم خريطة عمل لضمان هذا التكامل تتضمن الاستفادة من المنشآت والمُعدات والأجهزة الطبية المتوفرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع 5 تحالفات حتى الآن ويتبقى تحالفين، وهما (تحالف إقليم القاهرة الكبرى، وتحالف شمال الصعيد)، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل مجلس تنفيذي لـ "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023"، مشيرًا إلى أن المجلس التنفيذي سيتكون من وزير التعليم العالي وممثلين عن التحالفات السبع وهم رؤساء الجامعات الأم في التحالفات السبع، فضلًا عن وجود ممثلين عن رجال الصناعة والقطاع الخاص وممثلين من وزارة التعليم العالي.

وأوضح الوزير أن المجلس سيكون الهدف منه وجود تنسيق بين التحالفات للاتفاق علي الخطط التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم الاشتراك في العمل على مشروعات كُبرى تخدم الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار د. أيمن عاشور إلى آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية، مطالبًا بضرورة تحليل الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية ، وكذا وضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة مُرتبطة باحتياجات ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وناقش المجلس اللوائح المالية والإدارية للعديد من المستشفيات الجامعية، وقرر المجلس إعداد لائحة مالية وإدارية موحدة تطبق على جميع المستشفيات الجامعية.

كما ناقش المجلس الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وقرر المجلس ضرورة أن يكون هناك هيكل نمطي موحد للمستشفيات الجامعية.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة، منها: تعديل مسمى مستشفى الطواريء بجامعة عين شمس.

ووافق المجلس على إدراج مستشفى جامعة دمنهور ضمن المستشفيات الجامعية كمستشفى تحت الإنشاء.

كما ناقش المجلس تبعية مستشفى 2020 للأورام إلى المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط.

ووافق على بدء تشغيل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي لمستشفى السويس الجامعي.

كما ناقش المجلس اللائحة المالية الخاصة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ومن ناحية أخرى، عقد الوزير اجتماعًا مع هيئة الشراء الموحد، بحضور اللواء بهاء زيدان رئيس الهيئة، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بدور هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المستشفيات الجامعية، مؤكدًا استكمال توفير متطلبات الدراسة بكليات القطاع الطبي بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية

والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات لتلبية الاحتياجات الطبية اللازمة للتدريب العملي للطلاب خلال دراستهم.

واستمع الوزير إلى المُقترحات التى تقدم بها المديرون التنفيذيون للمستشفيات الجامعية حول آليات حل المشكلات التي تواجه تليية الاحتياجات والمُستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، ومن بينها وضع استراتيجية موحدة للعمل وكذلك عقد اجتماع دوري مع هيئة الشراء الموحد.

ومن جانبه، ثمن د. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية للنهوض بالخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع الهيئة لدعم وتحسين الخدمة الصحية للمواطنين.