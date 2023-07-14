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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بسوق السيارات الجديدة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون انتظام العمل بسوق السيارات النموذجية الجديدة المقامة بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم، وذلك في إطار مواجهة الأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية لائقة. 

وأكد المحافظ تذليل كل العقبات وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتشغيل السوق، لضمان إنجاحه وانتظام العمل به، كونه مشروعًا متميزًا وفريدًا من نوعه على أرض المحافظة، لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

وتشهد سوق السيارات حالة متميزة من حركة البيع والشراء وإقبالًا كثيفًا من قبل الزائرين على مدار اليوم، ويتمكن من خلالها البائع والمشتري الحصول على كل الخدمات والمزايا بمكان واحد، لتسهيل إجراءات البيع والشراء.

وتم تنظيم سوق السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية، وتتميز بتوافر كل الخدمات اللوجستية من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا، وغيرها من الخدمات الحيوية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، وخدمة روادها.

أهالينا أبو ليمون الأسواق العشوائية إقبالا كثيفا الجمعة والسبت الخدمات المقدمة للمواطن سوق السيارات

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