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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ورابط الحصول عليها

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية.

وشغل الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ اهتمام وتفكير الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بكافة محافظات مصر لمعرفة موعد ظهور النتيجة وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ عقب إنتهاء الطلاب من أداء امتحانتهم أمس الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأباء والأمهات وطلاب الشهادة الثانوية بكافة محافظات مصر لمعرفة تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة آخر أنباء عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ واعتمادها رسمياً، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

واوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

والجدير بالذكر، ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكترونية، ويمكن للطالب أو اولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها وإعلانها رسمياً من خلال الضغط على هذا الرابط الإلكتروني التالى: أضغط هنا.

وفي سياق متصل، بدأت امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وبعدها امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ومن ثم انطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023.

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