"البحوث الإسلامية": 4734 لقاء لوعاظ مطروح خلال 3 أشهر (صور)

أجرت الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية جولة بمنطقة وعظ مطروح؛ للوقوف على الأداء اليومي والشهري للمنطقة، ودورها الحيوي داخل المحافظة والمدن مترامية الأطراف بها بما يعكس أداء الوعاظ لرسالة الأزهر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعم الجهود الدعوية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

وكشفت المنطقة خلال الجولة عن حصادها ربع السنوي على مستوى الأنشطة التي تنفذ بشكل يومي وأسبوعي، سواء من خلال الخدمات الثابتة التي تقدمها أو من خلال التعامل الأمثل مع القضايا والتحديات الطارئة التي تواجه المجتمع في مطروح.

وبلغت نتائج هذه الخدمات نحو 4068 من إجمالي عدد الأنشطة خلال ثلاثة أشهر، والتي شملت فتاوى، وزيارات لدور الرعاية الاجتماعية، والسجون وقصر الثقافة، والمستشفيات، والشركات، والمساجد، والمعاهد والمدارس.

كما أعلنت المنطقة عن تنفيذ مجموعة من اللقاءات، ضمت الندوات ودروس سيدات وجلسات لم الشمل، وعددها 4734، بالإضافة إلى لقاءات المبادرات وحملات التوعية التي يعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية وتشارك المنطقة في تنفيذها، والتي بلغت 2734.

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