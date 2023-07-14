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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بإشعال النار فى 3 سيارات بالهرم

ضبط
ضبط

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإشعال النار بـ3 سيارات، داخل جراج بمنطقة الهرم، نتيجة خلاف مع مالك إحدى السيارات المحترقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق داخل جراج في منطقة الهرم، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن احتراق 3 سيارات ملاكي.

وتبين من خلال التحريات أن موظفا وراء ارتكاب الواقعة، نتيجة خلاف مع مالك سيارة، وبضبطه ومواجهته اعترف بإشعال النار انتقاما من مالك السيارة، نتيجة خلافات بينهما، وتشاجرهما سابقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث النار منطقة الهرم النيابة السيارات المحترقة حريق داخل جراج

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