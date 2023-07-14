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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الشاذلي عن مهرجان العلمين: مصر تثبت تفوقها في كل المجالات

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تحدث الإعلامي محمد الشاذلي عن مهرجان العلمين الترفيهي، مؤكدًا أن مصر تثبت أنها متفوقة في كل المجالات من خلال تنظيم الدورة الأولى من المهرجان الذي يستمر على مدار 44 يومًا.

وقال “الشاذلي” خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن مهرجان العليمن الترفيهي مهرجان متنوع في تفاصيل ومجالات مختلفة، حيث يعبر عن تفوق مصر رياضيًا وفنيًا وثقافيًا وموسيقيًا. 

كما أوضح أن هذه المنطقة كانت مظلمة، لا نور ولا حياة بها، لكن هذا الأمر تغير كليًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت منطقة أمان، وتم اختيار هذه المنطقة لتنظيم المهرجان بسبب جمالها وطبيعتها المختلفة والرمال الذهبية والمياه الفيروزية والطبيعة خلابة يأتي إليها الناس من كل مكان، كما أنّ بها آثار منذ أيام الحرب العالمية الثانية مثل مقبرة الكومنولث والمقابر الإيطالية والمقابر الألمانية، حيث يزورها أهالي المشاركين في الحرب العالمية الثانية لإحياء ذكرى وفاة أقاربهم، بالإضافة إلى أنها مزار.

مهرجان العلمين الترفيهي مهرجان العلمين العليمن مدينة العليمن مدينة العليمن الجديدة الإعلامي محمد الشاذلي برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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