بسبب كورونا وحرب أوكرانيا.. 165 مليون شخص وقعوا فى براثن الفقر بـ 3 سنوات

طالبت الأمم المتحدة، بتعليق سداد ديون البلدان النامية، نتيجة للأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19 وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة.

وقالت الأمم المتحدة، بحسب تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن 165 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر منذ عام 2020، فإنه نتيجة للأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19 وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرون إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم.

وقال التقرير الأممي، "الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة"، ومن جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعي غير الكافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق".

ووفقًا للتقرير، فإن التكلفة السنوية لانتشال 165 مليون فقير جديد من براثن الفقر ستكون أكثر من 14 مليار دولار أمريكي.